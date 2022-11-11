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المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 08:25 مساء
المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في افتتاح «منتدى باريس للسلام»، اليوم الجمعة، وهو المنتدى الذي يعقد للدورة الخامسة، في العاصمة الفرنسية، لمدة يومين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن هذا التجمع «يستضيف رؤساء الدول والحكومات إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الدولية».

وتركز هذه النسخة من المنتدى على «مكافحة الاحتباس الحراري والجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوية النُظُم الصحية والتعاون الاقتصادي وحوكمة المنافع العامة العالمية»، وأوضاع العالم بعد تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ارتفاع مستوى التضخم وأسعار الطاقة وتزايد في انعدام الأمن الغذائي وحدوث ضطرابات اقتصادية وسياسية عارمة.

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كما يشارك في المنتدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

ما هي أهداف منتدى باريس؟
وتأسس المنتدى بهدف «مواجهة التحديات العالمية ولإحلال السلام الدائم، وحشد جميع الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة العالمية من رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن المنظمات الدولية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمنشآت ووسائط الإعلام والنقابات العمالية والمجموعات الدينية، ومجموعة من المواطنين وإتاحة التفاعل في ما بينهم تحت سقف واحد كلّ سنة»، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية.

وأضافت أن المنتدى يسلط الضوء على مشاريع أو مبادرات في مجال الحوكمة من خلال طرح حلول عملية للقضايا العالمية وذلك كل سنة منذ العام 2018. وتمتاز هذه الحلول ببعدها الدولي والمتعدد الأطراف وبقدرتها على إحداث تغيير مستدام في مجال الحوكمة العالمية.

جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من مشاركة المنفي في منتدى باريس، 11 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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