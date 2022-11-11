وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، مولد كهرباء حديثا، وثلاجتين لحفظ جثامين الموتى في إطار دعم إمكانات المستشفى لتقديم خدماته الصحية.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» في سرت بأن مولد الكهرباء وثلاجتي حفظ جثامين الموتى مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس.

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وأوضح أن مولد الكهرباء بقدرة إنتاجية تقدر بواحد ميغاوات لربطه على الشبكة الكهربائية للمستشفى واستخدامه في حال نقص الإمداد الكهربائي.

وأضاف أن وصول هذه الإمكانات إلى المستشفى جاء بفضل جهود إدارة المستشفى التي تواصلت مع وزارة الصحة لتأمين وتوفير كافة الإمكانات للمستشفى لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.



وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت. (الإنترنت)

وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت. (الإنترنت)