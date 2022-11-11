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في ذكرى المحاربين القدامى.. نورلاند يزور المقبرة الأميركية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 03:42 مساء
في ذكرى المحاربين القدامى.. نورلاند يزور المقبرة الأميركية في طرابلس
نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي يضعون أكليل من الزهور بالمقبرة الأميركية في طرابلس. (السفارة الأميركية)
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زار المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ،ريتشارد نورلاند، المقبرة الأميركية في العاصمة طرابلس، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية ليزلي أوردمان، وذلك لمناسبة الاحتفال الأميركي بذكرى المحاربين القدامى.

وقالت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نورلاند قام خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا «بتكريم أبطالنا الأميركيين وأفراد عائلاتهم في المقبرة الأميركية في طرابلس. وبينما نحتفل اليوم بذكرى المحاربين القدامى #VeteransDay».

وأضافت السفارة الأميركة أنه «منذ تأسيس جمهوريتنا، عاش الجنود والبحارة ومشاة البحرية والدبلوماسيون الأميركيون وماتوا في طرابلس...، نتذكر أولئك الذين خدموا وضحوا من أجل أمتنا ونحيي أولئك الذين يواصلون حمايتنا».

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لقاءات نورلاند في طرابلس
وأجرى نورلاند زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، التقى خلالها المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان الفريق محمد الحداد، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وترأس نورلاند الوفد الأميركي الذي شارك في أعمال «منتدى شركاء التنمية»، الذي عُقد الثلاثاء، بالقاعة الرئيسية في مقر ديوان وزارة العدل، والذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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