Atwasat

رصدت 42 «رحلة مشبوهة».. «إيريني» تكشف حصيلة نشاطها خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 02:48 مساء
رصدت 42 «رحلة مشبوهة».. «إيريني» تكشف حصيلة نشاطها خلال أكتوبر
صورة توضح أنشطة العملية الأوروبية «إيريني» منذ إطلاقها في 2020، 11 نوفمبر 2022. (إيريني)
alwasat radio

قدمت عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، تقريرا عن أنشطتها خلال شهر أكتوبر الماضي، كاشفة رصدها 42 رحلة جوية مشبوهة، وتحقيقها في 230 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية.

كما شملت أنشطة العملية الأوروبية خلال أكتوبر تفتيش وتحويل مسار سفينة ومصادرة شحنتها بعد تقييمها بأنها تنتهك حظر الأسلحة، فضلا عن تنفيذ ثماني زيارات على السفن بموافقة الربان، ومراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء ومحطات نفطية. وأصدرت العملية توصية واحدة لتفتيش سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق تقريرها.

أنشطة «إيريني» منذ إطلاقها
منذ إطلاقها، صعدت عملية «إيريني» إلى 25 سفينة مشبوهة وفتشتها، وحولت ثلاث سفن من أصل 25 إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وصادرت حمولتها. كما حققت العملية مع 7528 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، وزارت 393 سفينة بناء على موافقة ملاكها.

- «إيريني» تصادر شحنة أسلحة «غير مشروعة» على متن سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا
- عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
- إيريني: تركيا ترفض مجددا تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ميناء مصراتة
- أرسلت 35 تقريرا إلى مجلس الأمن.. «إيريني» تعلن حصيلة نشاطها خلال عامين

وحسب «إيريني»، فقد رفضت إحدى دول العلم (تركيا) الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات.

علاوة على ذلك، حققت العملية في 1052 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارا، و16 ميناء، وقدمت 40 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الغرب. ومن خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة 70 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجرى تنفيذ 54 منها.

مهام عملية «إيريني»
وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2020 «إيريني»، وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. وتستهدف العملية بشكل أساسي مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إضافة إلى جمع معلومات حول تهريب النفط، لا سيما بسبب تداعياته على الاقتصاد الليبي، وإمكانية استخدامه في تمويل سوق السلاح.

كما تستهدف العملية الأوروبية المساهمة في تعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات باستخدام الأصول الجوية ومشاركتها مع «فرونتكس» والسلطات الوطنية ذات الصلة، علاوة على دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الليبي والبحرية من خلال التدريب غير أن هذا النشاط بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي في «دورينا».

شاهد: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي في «دورينا».
شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»

شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات ...
«الأرصاد»: البحر هادئ.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر هادئ.. والرؤية جيدة
تنفيذ مشاريع جديدة بحي المساكن الجاهزة في بنغازي
تنفيذ مشاريع جديدة بحي المساكن الجاهزة في بنغازي
السلطات البنغالية تعتقل مهربا للبشر متهم بقتل 26 مهاجرا في «مجزرة مزدة»
السلطات البنغالية تعتقل مهربا للبشر متهم بقتل 26 مهاجرا في «مجزرة...
تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023
تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
المزيد
إنتاج ليبيا النفطي يسجل مليون و205 آلاف برميل
إنتاج ليبيا النفطي يسجل مليون و205 آلاف برميل...
في ذكرى المحاربين القدامى.. نورلاند يزور المقبرة الأميركية في طرابلس
في ذكرى المحاربين القدامى.. نورلاند يزور المقبرة الأميركية ......
رصدت 42 «رحلة مشبوهة».. «إيريني» تكشف حصيلة نشاطها خلال أكتوبر
رصدت 42 «رحلة مشبوهة».. «إيريني» تكشف حصيلة نشاطها خلال ......
تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023
تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر ......
السلطات البنغالية تعتقل مهربا للبشر متهم بقتل 26 مهاجرا في «مجزرة مزدة»
السلطات البنغالية تعتقل مهربا للبشر متهم بقتل 26 مهاجرا في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط