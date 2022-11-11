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تنفيذ مشاريع جديدة بحي المساكن الجاهزة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 12:26 مساء
تنفيذ مشاريع جديدة بحي المساكن الجاهزة في بنغازي
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع المجلس المحلي لحي المساكن الجاهزة. (بلدية بنغازي)
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أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، تعليماته بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بحي المساكن الجاهزية والقرية بوعطني.

جاء ذلك خلال لقاء بوجواري مع المجلس المحلي لحي المساكن الجاهزة، بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، حيث جرت مُناقشة احتياجات المنطقة، وفق بيان صادر عن بلدية بنغازي.

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وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على صيانة الطريق الرئيسية بحي المساكن الجاهزة والقرية بوعطني، وإنشاء حديقة، ومُعالجة ضعف التيار الكهربائي، وتركيب أعمدة الإنارة العامة والقيام بحملة نظافة.

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