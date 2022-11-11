«الأرصاد»: البحر هادئ.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، فيما يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد الصادر عن المركز، أن ارتفاع الموج لا يتجاوز المتر على طول الساحل، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و25 درجة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من الساحل.

- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه ظهر الغد، سرعته بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة.