حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتماعات مكثفة شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع عدد من الأطراف الليبية خلال الأيام الأخيرة، كشف فيها عن اهتمام بلاده بإجراء الانتخابات، وحذر من «ترسيخ المرتزقة والقوات الأجنبية أقدامها في ليبيا».

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كان من أبرز من التقاهم نورلاند، حيث جرى الاجتماع بينهما بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس التي زارها المسؤول الأميركي في زيارة لأيام بدأها منتصف الأسبوع.

وقال نورلاند، عقب اللقاء مع باتيلي، إنه يتطلع إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكّن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على «خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وفد أميركي يزور طرابلس

وزار نورلاند طرابلس، يوم الثلاثاء، رفقة مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الأميركية جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال الأميركي لدى ليبيا ليزلي أوردمان والفريق السياسي بالسفارة الأميركية في ليبيا.

وترأس نورلاند الوفد الأميركي المشارك في أعمال منتدى «شركاء التنمية» الذي افتتحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا، وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية.

وعقب المشاركة في المنتدى، اجتمع مع الدبيبة بمقر رئاسة وزراء الحكومة، وذلك لمناقشة «الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى عودة السفارة الأميركية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي»، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة. وبحث الجانبان عدداً من الملفات الاقتصادية والقانونية المشتركة، فضلاً عن مسألة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.

تحذير من القوات الأجنبية

وحذر المسؤول الأميركي من «ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أقدامها في ليبيا»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تشكيل «وحدة مشتركة» بين القوات التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس والقوات التابعة للقيادة العامة، وذلك في اجتماعه مع رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، الفريق محمد الحداد.

وأوضح أنه ناقش مع الحداد «الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية»، في إشارة إلى المشاورات الجارية منذ فترة بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابعين لحكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الغربية ونظرائهم التابعين للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية.

وأمس الأربعاء، استقبل المجلس الرئاسي كلاً من نورلاند وأوردمان، والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة «جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات التي تعيق إجراءها، وأهمها القاعدة الدستورية»، حسب بيان للمجلس. وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «أطلعني المجلس الرئاسي على الجهود المبذولة لحل المأزق السياسي، وتعزيز المصالحة والتوزيع العادل للموارد، وتشكيل وحدة عسكرية مشتركة» من طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وأضاف أنه «من الواضح أن الليبيين سئموا التأجيل ويريدون رؤية اتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات وحكومة موحدة يمكنها تقديم الخدمات والسلام الذي يستحقه الليبيون».

إحباط من تأخر الانتخابات

وفي لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد مشاركته «الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في التحرّك نحو الانتخابات، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات» وفق تغريدة نشرتها السفارة.

وقال في تغريدة ثانية إن الحديث تطرق إلى «أهمية التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية مع مجلس النواب، والانتقال بسرعة إلى الانتخابات». ويرى المسؤول الأميركي أن «ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات، وما تحتاجه هو الإرادة السياسية»، مشدداً على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

قبل ذلك، شدد على ضرورة احترام دور الأقليات المحلية وحقوقها، وذلك في لقاء جمعه برئيس «الكونغرس التباوي الليبي» عيسى عبدالمجيد، إذ ناقش معه أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية. وركز الجانبان على «تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ».

وفي العام 2018، كشف عبد المجيد اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بصفته رئيس الكونغرس التباوي، مضيفاً أنه اتخذ القرار بعد الحديث مع الأقليات في ليبيا، كالأمازيغ، والطوارق، والتبو، ومع أطراف أخرى. وتابع: «أعتقد أنه توجد لدينا حظوظ في كل المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً، وهذا أمر لا يتمتع به منافسون آخرون، فليبيا تحتاج إلى شخصية توافقية منفتحة على الجميع».

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وفداً من قبل التبو ببلديتي الكفرة وربيانة بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي. اللقاء ضم ممثلين عن المجلسين البلديين والحكماء والأعيان والمجتمع المدني ومديريات الأمن، وعضو مجلس النواب عبدالسلام شوها، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة فتحي التباوي، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

واستمع باشاغا إلى مطالب وفد قبائل التبو، وما تعانيه مناطقهم من مشاكل وصعوبات عديدة في جميع الجوانب الحياتية، وفق بيان صادر عن الحكومة. وأعرب عن سعادته بدعوته لزيارة البلديتين، للوقوف والاطلاع على ما تعانيه من مشكلات ونواقص، مؤكداً دعم الحكومة لهم «بالإمكانات المتوفرة»، فضلاً عن تقديم الدعم والقدرات اللازمة للجهات الأمنية «لتمكينها من تحقيق وحفظ الأمن في هذه المناطق وكل المناطق الحدودية، باعتبارها ضماناً لاستقرار البلاد ووحدتها».

هل تحل المقاطعات عقدة المركزية؟

وفي مقال نشره معهد «بروكينغز» للدراسات السياسية، اقترحت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز تحويل الدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا إلى مقاطعات تدار من قبل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لحل أزمة «المركزية».

وقالت وليامز، في مقال نشره معهد «بروكينغز» الأميركي للدراسات إن «الإفراط في التركيز على النموذج المركزي أدى إلى الصراع في ليبيا، ولذلك يجب نقل قرارات السلطة والموارد من أعلى إلى أسفل». وأضافت أن المقاطعات التي ستدار من قبل السلطات المحلية المنتخبة «ستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام المجتمعات التي تمثلها».

أزمة تقاسم السلطة

واعتبرت المستشارة الأممية أن هذا المقترح يعد تقاسماً إيجابياً للسلطة «على عكس مساومات النخبة الانتقالية السلبية وترتيبات تقاسم السلطة التي كانت بمثابة تقطيع مستمر لكعكة السلطة التنفيذية، التي شهدناها في السنوات الماضية».

ورأت أن ذلك المقترح «سيقلل النموذج اللامركزي أيضاً من جاذبية طرابلس كهدف للهجوم»، منوهة بأن مشروع الدستور الأصلي للعام 2017 لم يتطرق إلا بشكل طفيف إلى «اللامركزية»، مفضلاً ترك الأمر لقانون محلي «لم تتم صياغته بشكل صحيح أبداً». كما اقترحت أن يجرى في أول انتخابات رئاسية، انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يمثل كل عضو واحدة من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، وذلك لمواجهة مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة.

وأوضحت أسباب اقتراحها مجلساً رئاسياً بالقول إن «بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا جرى انتخابهم، سيأخذون كل شيء، ليكون هناك شخص واحد، صوت واحد واستراتيجية لمرة واحدة مما يؤدى إلى العودة إلى أيام (الديكتاتورية الفظيعة)». وأشارت إلى إمكانية إنهاء مجلسي النواب والأعلى للدولة مشاورات المسار الدستوري التي بدأت في القاهرة في مارس الماضي لتعديل المواد المتنازع عليها في مسودة 2017، «وذلك من خلال الضغط الدولي المنسق عليهما». وحذرت من أنه في حال استمر المجلسان في تعطيل الوصول إلى قاعدة دستورية «فيجب النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري».