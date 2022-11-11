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شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:02 صباحا
شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل
شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل، 10 نوفمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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يشارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في فعاليات مؤتمر «الإنكوساي» الـ24 الخاص بالأجهزة المركزية للمحاسبات والرقابة المالية، المنعقد في البرازيل منذ الخميس الماضي، بحضور 176 جهازا رقابيا.

وشهد الاجتماع استعراض عديد المناشط والتجارب الفنية للأجهزة الأعضاء، من بينها تجربة مشاركة ديوان المحاسبة في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فيروس «كورونا»، وكذلك تجربته في الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم ورقة حول التطوير المؤسسي لديوان المحاسبة الليبي، وفق بيان صادر عن الديوان.

و«الإنكوساى» هو المؤتمر الدولى لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويمثل أعلى جهاز بمنظمة «الإنتوساى»، حيث يضم جميع أعضاء المنظمة، وتنعقد اجتماعات المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات تحت رئاسة الجهاز الرقابى للدولة المستضيفة للمؤتمر. و«الإنتوساى» هى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتمثل منظمة مركزية وجامعة للرقابة المالية الخارجية، وتقدم للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إطارًا وهياكل مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات.

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اجتماع تحضيري لـ«الأفروساي» في طرابلس خلال 2023
وعلى هامش الاجتماع، التقى شكشك ببعض رؤساء الأجهزة الرقابية العليا من بينهم رئيسة محكمة الحسابات الأسبانية، ورئيسة وفد محكمة الحسابات الهولندية، لبحث سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين. 

كما عقد رئيس الديوان اجتماعا تمهيديا مع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة «الأفروساي»، حول متطلبات الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي للمنظمة والمزمع عقده في العاصمة طرابلس في يناير 2023م.

و«الأفروساي» هي المجموعة الإقليمية من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، وتجمع فقط الأجهزة العليا للرقابة المالية في 54 دولة في القارة الأفريقية.

شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل، 10 نوفمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل، 10 نوفمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل، 10 نوفمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل، 10 نوفمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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