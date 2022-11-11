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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 11 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 09:57 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 11 نوفمبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج والجبل الأخضر، فيما تشمل، غدا، أغلب مناطق الساحل  الغربي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة، اليوم، على مصراته وسرت، وغدا، على باقي المناطق الساحلية مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول، غدا، إلى متغيرة الاتجاه فشمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة، وتسجل انخفاضا بسيطا، غدا، على أغلب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة ساحل الخليج والجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و24 درجة، ولاتتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة.

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