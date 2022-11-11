«اجتماعي ورفلة» يدعو للانتخابات وإطلاق السجناء ويرفض الإقصاء

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، اليوم الخميس خلال اجتماع في بني وليد، بضرورة العمل لإيجاد حل وطني يفضي إلى انتخابات نزيهة «تتلاشى معها كل الأجسام السياسية ويوقف من خلالها الصراع السياسي على السلطة»، داعيًا إلى ضرورة إطلاق جميع السجناء، خاصة سجناء منطقة أبو هادي في مدينة سرت.

وأكد المجتمعون، في بيان، عن رفضهم سياسة الإقصاء والتهميش، والتأكيد على القبول بكل الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مشددين على أن «ليبيا دولة واحدة رغم كل الظروف والأزمات السياسية». كما عبروا في الوقت نفسه عن استهجانهم «محاولات التجزئة والتفرقة والتعصب السياسي».

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«اجتماعي ورفلة» يدعم باتيلي

وشدد المجتمعون على دور الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا من خلال الرعاية الأممية، وتبني الحلول الوطنية الناجعة التي تقود البلاد إلى بر الأمان، معبرين عن دعمهم للمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد البيان باستمرار عمل اللجان المنبثقة عن الاجتماعات التشاورية السابقة في التواصل مع المكونات الليبية في المنطقة الشرقية والجنوبية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا والاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس.

القاعدة الدستورية

وأكد المجتمعون دعمهم القاعدة الدستورية الصادرة بتاريخ 3 أغسطس 2022 بفندق كورنثيا في طرابلس، على اعتبار أنها «حازت على إجماع طيف واسع من الليبيين».

جانب من اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد، الخميس 10 نوفمبر 2022 (فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد، الخميس 10 نوفمبر 2022 (فيسبوك)

جانب من اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد، الخميس 10 نوفمبر 2022 (فيسبوك)