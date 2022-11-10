Atwasat

نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 11:40 مساء
نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا
نورلاند متحدثا للصحفيين في طرابلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (السفارة الأميركية)
alwasat radio

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الليبية في ليبيا، حول زيارة نورلاند للعاصمة طرابلس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين، بما في ذلك ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية القومية للانتخابات.

نورلاند: الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر
خلال زيارته، أكد نورلاند «الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نُفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي»، مناشدًا ناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو إجراء الانتخابات، محذرًا من أن «الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر»، وفق البيان.

وأوضح البيان أن السفير الأميركي أشاد بالتمديد الأخير لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي.

- نورلاند: الاتفاق بين الدبيبة وباشاغا ممكن.. وما يهمني هو توافق القوى الليبية
- نورلاند: اهتمامنا الأول في ليبيا هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية

نورلاند: ليبيا تستحق جيشًا موحدًا
وكرّر نورلاند دعم الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي في مهمته، و«حق الشعب الليبي في العيش في ليبيا ديمقراطية وذات سيادة يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية».

ونقل البيان عن نورلاند قوله إنّ «التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم».

السفارة الأميركية: واشنطن ملتزمة بالشراكة مع الليبيين بقيادة حكومة منتخبة وموحدة
وذكّر البيان بأن الولايات المتحدة اختارت ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، و«هي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية
رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية»

رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات ...
مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا
شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري

شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري
«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين

جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»
300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»

300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»
«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري

انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري
الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر

الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية
بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة ...
ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ببلدية هراوة
ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ببلدية هراوة
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل ...
نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا
نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد قاتلي المواطن سالم العبدلي
النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد قاتلي المواطن سالم ......
«اجتماعي ورفلة» يدعو للانتخابات وإطلاق السجناء ويرفض الإقصاء
«اجتماعي ورفلة» يدعو للانتخابات وإطلاق السجناء ويرفض الإقصاء...
الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي
الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي...
نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا
نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة ......
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط