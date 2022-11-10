شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الأفكار المتداولة بشأن إجراء انتخابات برلمانية من دون الرئاسية، على خلفية زيارة المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند للمفوضية الوطنية العليا.

وبحث رئيس المفوضية عماد السايح مع نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أورديمان، آخر مستجدات العملية الانتخابية. وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان، إن اللقاء يأتي في «إطار دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية»، حيث أثنى نورلاند على «المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية»، مثمنًا «جهودها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة».

- مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند وأورديمان

ومع زيارة المبعوث الأميركي مفوضية الانتخابات وسط دعوات لإجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية، فهل تنهي الانتخابات البرلمانية صراع الحكومية وهل يمكن إجراؤها دون توحيد السلطة التنفيذية الحالية؟ وهو السؤال الذي طرحه البرنامج على كل من: رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، وكبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز حافظ الغويل، والكاتب السياسي أيوب البراني.

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