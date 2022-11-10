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ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ببلدية هراوة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 10 نوفمبر 2022, 10:38 مساء
ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ببلدية هراوة
طبيات تحدثن خلال الندوة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي (صورة تعبيرية: أرشيفية)
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أقيمت بقاعة مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي ببلدية هراوة ندوة علمية حول التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظمها البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالمنطقة الوسطى بالتعاون مع مستشفى هراوة القروي.

حضر الندوة عدد كبير من العناصر الطبية بالمستشفى من طبيبات وفنيات وممرضات، بالإضافة إلى بعض المعلمات والمهتمات بالتوعية والثقافة الصحية ببلدية هراوة.

كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وألقت مساعد مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتورة سعاد القعود محاضرة علمية تضمنت كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهميته في العلاج والوقاية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف حملات التوعية للتعريف بهذا المرض والذي في أغلب الأحيان ما يتم اكتشافه في مراحل متقدمة؛ بسبب عوامل الرهبة والخوف من المرض والعلاج، علاوة على ما ينتاب المرأة من شعور بالخجل.

التوعية من مرض سرطان الثدي
وفي السياق نفسه، قالت الطبيبة أفطيمة سالم إن الفترة الحالية مخصصة للتوعية من مرض سرطان الثدي، إذ إن حضور المرأة للعلاج في مراحل مبكرة يتيح أمام الطبيب المعالج العديد من الخيارات للعلاج.

وأضافت الطبيبة رحمة محمد الأمين أن الاكتشاف المبكر لهذا المرض يبعد المرأة عن الجراحة التي تتضمن بتر الثدي، كما يبعد عنها جلسات الكيماوي وتكون النتائج مضمونة وإيجابية.

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