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بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 10:21 مساء
بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية
جانب من الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية، الخميس 10 نوفمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية بعد إجراء العمرة الجسيمة لها والتي استمرت لعدة أسابيع، وذلك تمهيدا لدخولها على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي في إطار مساعيها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، عبر المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

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وشملت أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية التي يجري تنفيذها بكوادر وطنية بالتعاون مع شركة «ألجيك للطاقة» تركيب عازل حراري وبعض أعمال الكهرباء والطلاء والحدادة وغيرها، بحسب ما نشرته المحطة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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