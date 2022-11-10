إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، ثبات إنتاجها من النفط الخام عند مليون و207 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو الإنتاج نفسه المعلن أمس الأربعاء.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل

استهلاك 772 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 772 مليون قدم مكعب خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 584 ملايين قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و96 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و66 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و26 مليون قدم لمصانع الإسمنت.