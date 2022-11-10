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في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 09:05 مساء
في العدد «364»: «الجنائية» في مهب السياسة.. وأزمة المناخ والفقر المائي في ليبيا
غلاف العدد 364 من جريدة «الوسط». الخميس 10 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد «364» من جريدة «الوسط»، وركز العنوان العريض للعدد على زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا.

وسرد خان، في إحاطته لمجلس الأمن عبر الفيديو من العاصمة طرابلس، فظائع بالجملة وشهادات ضحايا استمع إليهم بعد زيارة بدأها السبت الماضي خلص بعدها إلى التأكيد على أن العدالة لا يمكن أن تكون مجرد قيمة أو فكرة، بل «يجب أن يشعر بها الشعب الليبي».

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نورلاند يشدد على اهتمام ببلاده إجراء الانتخابات ويحذر من المرتزقة
وسلطت الصفحة الثالثة الضوء على الاجتماعات المكثفة للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع عدد من الأطراف خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس، وتأكيده على اهتمام واشنطن بإجراء الانتخابات، وتحذيره من «ترسيخ المرتزقة والقوات الأجنبية أقدامها».

أما الصفحة الرابعة فتناولت إنجاز بعض المشروعات في عدد من المطارات الليبية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جهاز مشروعات المواصلات و«الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة» من خلال وضع آليات وحلول تؤدي إلى استئناف المشاريع المتعاقد عليها بين الطرفين.

وفي الصفحة الخامسة، تحاور «الوسط» أستاذة الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة طرابلس، ياسمين الأحمر، حول تغير المناخ وتأثيره على المجتمعات البشرية والاقتصادات، لمناسبة انعقاد قمة المناخ «كوب27» في مصر.

أما في صدر صفحتي الاقتصاد فنقرأ تقريرا يدعو فيه مركز «الدراسات الاستراتيجية والأمنية» الأميركي (ستراتفور) إلى ضرورة الانتباه إلى الخطر الذي تمثله دول شرق البحر المتوسط على إنتاج النفط والغاز في ليبيا، قائلاً إن تلك الدول تحاول استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز قضاياها الخاصة، مما يعقد من مهمة إنهاء الانقسام السياسي، وقد يؤدي إلى مزيد الحصار النفطي في المستقبل.

وديتان للمنتخب وقطار الدوري يتواصل
كما سلطت «الوسط» الأضواء على نتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الذي يتصدره الاتحاد في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 جولات، والأهلي بنغازي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط؛ فضلًا عن استعداد المنتخب الوطني لإقامة معسكر في تركيا، يتخلله لقاءان وديان مع كل من النيجر والغابون؛ في وقت يستعد فيه 32 منتخبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر والتي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

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أما في صفحة الثقافة، فنطالع عرضا لكتاب «هيرودوتس» الذي يترجمه من اليونانية إلى العربية الدكتور محمد الدويب، والذي يعرض محطات مختارة متعلقة بسيرة بعض الشعوب والقبائل وملامح عامة عن عاداتها وتقاليدها.

وترصد صفحة الفن، جوائز «أيام قرطاج السينمائية»، وفوز الفيلم التنزاني «الثوار» للمخرج أميل شيفجي بالتانيت الذهبي، كبرى جوائز المهرجان، وكذلك ذهاب جائزة التانيت الفضي لفيلم «تحت الشجرة» للمخرجة التونسية أريج السحيري التي تتطرق فيه للعلاقات الغرامية بين عاملات وعمال زراعيين خلال موسم قطف التين.

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