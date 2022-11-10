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الدبيبة يبحث مع عمداء بلديات الجبل المشروعات الخدمية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 07:24 مساء
الدبيبة يبحث مع عمداء بلديات الجبل المشروعات الخدمية بالمنطقة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يستقبل عمداء بلديات الجبل، الخميس 10 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، موقف عدد من المشروعات الخدمية ببلديات الجبل، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء، ضم عمداء بلديات الجبل: «غريان، الزنتان، الرجبان، يفرن، ككلة، جادو، القلعة، الرياينة، القواليش، الأصابعة، الحرابة، ظاهر الجبل، السواني، العزيزية، وازن، المشاشية، الحوامد، نالوت، كاباو، الرحيبات، باطن الجبل، درج».

حضر اللقاء وزيرا الحكم المحلي، والمواصلات، ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وإعمار المناطق الحضرية الريفية، ووكيل وزارة الموارد المائية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

- الدبيبة يتابع مع بلديات الجبل الأخضر المشروعات المستهدفة

الدبيبة يستمع إلى ملاحظات عمداء بلديات الجبل
وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن اللقاء ناقش مشروعي (طريق العزيزية ــ نالوت)، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل. كما استمع الدبيبة للملاحظات الواردة من عمداء البلديات، بشأن هذه المشروعات وضرورة البدء فيها.

وأضاف البيان أن مديري الأجهزة التنفيذية عرضوا الخطوات المتخذة من طرفهم للتنفيذ والتنسيق مع ديوان المحاسبة لمنح الموافقات اللازمة بعد استكمال المستندات. ووجه الدبيبة بضرورة التواصل مع ديوان المحاسبة من قبل الأجهزة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة.

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