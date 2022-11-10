نورلاند: اهتمامنا الأول في ليبيا هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، نتائج زيارته إلى العاصمة طرابلس ولقاءاته مع المسؤولين الليبيين، مؤكدا أن الاهتمام الأول للشركاء الدوليين بالنسبة لليبيا «هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية» في البلاد.

وقال نورلاند للصحفيين إن «أول اهتمام بالنسبة لنا كجهات دولية وشركاء دوليين بالتعاون مع الجهات الوطنية هو إيجاد آلية لإحياء العملية السياسية وإيجاد جسم تنفيذي يستطيع إجراء الانتخابات في القريب العاجل»، مشيرا إلى معرفتهم بأن «الوضع الحالي يعتبر مثيرا للقلق بالنسبة لغالبية الليبيين ومثيرا للحيرة وهناك أيضا خطر من الانجرار نحو العنف» بسبب الانسداد السياسي الراهن.

نورلاند: دورنا الرئيسي حث الأطراف الليبية على تجنب العنف

وأكد نورلاند أن أهم الأشياء التي يعملون عليها في الوقت الراهن ودورهم الرئيسي يتمثل في دفع الأطراف الليبية ذات العلاقة إلى «عدم الانجرار نحو العنف والتصعيد العسكري»، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة ألا ينصب التركيز على الجانب التنفيذي على حساب الانتخابات.

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وتابع: «لا نريد أن يكون التركيز على الجانب التنفيذي، قد أخذ كل اهتمامانا من الانتخابات لا بد أن يكون تركيزنا كل الوقت على الانتخابات»، مشيرا إلى أهمية المقترح الذي قدمته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز والبعثة الأممية حول إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلسي النواب والدولة.