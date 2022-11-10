الكوني يشيد بجهود فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بجهود فرنسا «لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وذلك خلال استقبال سفيرها في طرابلس مصطفى مهراج، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير الفرنسي أكد للكوني «استمرار جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وأنها «ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولا لاتفاق وحل سياسي، يسهم في الوصول لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الكوني رحب بالسفير الفرنسي متمنيا له التوفيق بالمهمة المكلف بها في ليبيا، مشيدا «بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة، وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

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مستجدات الأوضاع في ليبيا

وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء الكوني مع السفير الفرنسي تناول «آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تقودها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يفضي إلى انتخابات بزخم شعبي كبير تلبي رغبة الشعبي الليبي في اختيار من يمثله، وينفذ مطالبه».

كما تطرق اللقاء «لرؤية الكوني بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع والصدامات، وعدم اعتبارها هدفا، ومغنما للمتصارعين عن الأموال والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية».

وقبل هذا اللقاء عرض الكوني رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي في ليبيا على السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مثمنا دور ألمانيا «الإيجابي ومساعيها في مساري برلين (1و2) لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية». وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.