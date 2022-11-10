الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال لقائه اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، ثلاثة ملفات مالية واقتصادية مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «استعراض جهود مصرف ليبا المركزي للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وبحث مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة الشركات الفرنسية لاستئناف أعمالها في ليبيا، في إطار إحياء العلاقات الاقتصادية الليبية الفرنسية».

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وهذا هو اللقاء الأول بين الكبير والسفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج الذي تسلم مهام عمله في طرابلس الشهر الماضي خلفا للسفيرة السابقة بياتريس لوفرابير دوهيلين التي أنهت فترة عملها في طرابلس أواخر سبتمبر الماضي.

ومنذ توليه قيادة البعثة الدبلوماسية في طرابلس، أجرى السفير مصطفى مهراج عددا من اللقاءات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

لقاء الكبير مع السفير الفرنسي في طرابلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)