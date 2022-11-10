Atwasat

الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 04:00 مساء
الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
لقاء الكبير مع السفير الفرنسي في طرابلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
alwasat radio

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال لقائه اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، ثلاثة ملفات مالية واقتصادية مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «استعراض جهود مصرف ليبا المركزي للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وبحث مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة الشركات الفرنسية لاستئناف أعمالها في ليبيا، في إطار إحياء العلاقات الاقتصادية الليبية الفرنسية».

- أبوجناح يتبادل أفكارا مع السفير الفرنسي للتعاون في المجال الطبي
- طرابلس تستضيف اليوم الليبي - الفرنسي للصحة هذا الشهر

وهذا هو اللقاء الأول بين الكبير والسفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج الذي تسلم مهام عمله في طرابلس الشهر الماضي خلفا للسفيرة السابقة بياتريس لوفرابير دوهيلين التي أنهت فترة عملها في طرابلس أواخر سبتمبر الماضي.

ومنذ توليه قيادة البعثة الدبلوماسية في طرابلس، أجرى السفير مصطفى مهراج عددا من اللقاءات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

لقاء الكبير مع السفير الفرنسي في طرابلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
لقاء الكبير مع السفير الفرنسي في طرابلس، الخميس 10 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

حمودة: الموافقة على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية
رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية»

رياضيون يشيدون بـ«إنجاز» فريق «الأخضر» بعد التأهل لدور المجموعات ...
مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا
شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري

شاهد أهداف الأخضر في مرمى بلاتو يونايتد النيجيري
«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل

شاهد الأهداف .. الأخضر يتأهل لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية» في الوقت القاتل
جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين

جائحة «كوفيد» تهز أسعار الإنتاج في الصين
الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يودع «الكونفدرالية»
300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»

300 طلبية إضافية على أول طائرة ركاب صينية من طراز «سي 919»
«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

«ليكيب» الفرنسية: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري

انتهت عبر قناة الوسط: مباراة النصر وريفرز يونايتيد النيجيري
الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر

الشركة المالكة لـ«فيسبوك» تسرح 11 ألف موظف.. وزوكربرغ يعتذر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يبحث مع «هواوي» بناء الاقتصاد الرقمي
الحويج يبحث مع «هواوي» بناء الاقتصاد الرقمي
«إيريني» تصادر شحنة أسلحة «غير مشروعة» على متن سفينة تجارية قبالة ليبيا
«إيريني» تصادر شحنة أسلحة «غير مشروعة» على متن سفينة تجارية قبالة...
تحت إشراف «الجنائية الدولية».. المنقوش تبحث مع كريم خان تنظيم مؤتمر دولي في ليبيا
تحت إشراف «الجنائية الدولية».. المنقوش تبحث مع كريم خان تنظيم ...
الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية
مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند وأورديمان
مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
رئاسة مجلس الدولة تستعرض تقريرا حول المرشحين للمناصب السيادية
رئاسة مجلس الدولة تستعرض تقريرا حول المرشحين للمناصب ......
الكوني يعرض على السفير الألماني رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي
الكوني يعرض على السفير الألماني رؤيته لإنهاء الانسداد ......
الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الكبير يستعرض مع السفير الفرنسي 3 ملفات لإحياء العلاقات ......
مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند وأورديمان
مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند ......
الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط