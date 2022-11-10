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تحت إشراف «الجنائية الدولية».. المنقوش تبحث مع كريم خان تنظيم مؤتمر دولي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 01:51 مساء
تحت إشراف «الجنائية الدولية».. المنقوش تبحث مع كريم خان تنظيم مؤتمر دولي في ليبيا
لقاء المنقوش في طرابلس مع كريم خان، 10 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الخميس، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، إلى تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، وفق سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية على حسابها على موقع «تويتر».

وثمنت المنقوش دور القضاء الليبي في أداء مهامه، مؤكدة أهمية ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية، وشددت على أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الجنائية الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار، وأشارت الوزيرة إلى أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه بين وزارة الخارجية والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية داعية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

- كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا
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إحاطة كريم خان أمام مجلس الأمن
وأمس الأربعاء، قدم كريم خان إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن قضايا حقوق الإنسان في ليبيا وذلك عقب زيارته الأخيرة لليبيا وخاصة مدينة ترهونة، كاشفًا عن «تحصله على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية» في ليبيا.

وقال خان لمجلس الأمن إن ما رآه في مدينة ترهونة «أمور ينفطر لها القلب، هذه هي المعاناة التي سمعناها وشاهدناها»، لافتًا إلى أن «هناك شعورًا بالإجهاد والتعب بأن كل ذلك حدث ويحدث وما الذي تفعله الأسرة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية... تتحدثون عن العدالة لكننا لا نراها».

وأضاف أن «أحد المتضررين قال لي نسمع دائمًا عن محكمتكم ولكن أين النتائج؟»، معتبرًا أن «هذا صحيح» من وجهة نظر الضحايا الذين التقاهم وتحدث معهم وإليهم، كما أكد خان أن «الأمر لا يقتصر على ترهونة»، مضيفًا أنه تلقى عديد الرسائل من مدن مختلفة في ليبيا، مشيرًا إلى أن فريقه العامل هناك «مستمر في التحقيق في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومواقع أخرى عديدة».

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