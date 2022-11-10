«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج.
وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، فإن ارتفاع الموج لا يتجاوز 1.25 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على ساحل سرت ومصراتة.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا على ساحل الخليج والجبل الأخضر.
- الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية على ساحل درنة وبحرية على ساحل طبرق سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.
- الرؤية جيدة.
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