«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج.

وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، فإن ارتفاع الموج لا يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على ساحل سرت ومصراتة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة.