ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة مطلوبًا في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن في منطقة الماية الواقعة شمال غرب ليبيا (27 كيلومترًا غرب طرابلس)، على ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى «أ.أ.س.أل» ومعروف باسم «صدام كنانة» من مواليد 1990 مقيم في الجفارة، ومطلوب لدى مركز شرطة الماية في الواقعة المذكورة بحق المواطن «ض.س.س.أ»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وسُجلت له القضية رقم «ص 123/2022 الماية».