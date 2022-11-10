حبس القائم بأعمال المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى رواندا بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة في وقت متأخر، الأربعاء، بحبس القائم بأعمال المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى رواندا على ذمة التحقيق في وقائع اختلاس عشرات الآلاف من النقد الأجنبي.

وبدأ وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، تحقيقًا في انحراف سلوك القائم بمهام المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى رواندا عن موجبات الوظيفة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

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وخلص التحقيق إلى اجتراء الموظف على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه؛ فضلاً عن التصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ ما رتَّب ضررًا جسيمًا بالأموال والمصلحة العامة، حسب البيان.