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السيطرة على تسرب مياه بغوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 09:25 صباحا
السيطرة على تسرب مياه بغوط الشعال
من أعمال صيانة خط مياه في غوط الشعال، 9 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الخميس، الانتهاء من صيانة خط مياه رئيسي بمنطقة غوط الشعال بالقرب من الإشارة الضوئية «الصالات».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن العطل ناتج عن «تهالك البنية التحتية». بدورها أوضحت مديرية أمن طرابلس تسبب هذا العطل في غلق طريق الخدمات بمنطقة غوط الشعال.

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وانتهت أعمال الصيانة بالخط البالغ قطره 300 ملليمتر عند الساعة الثانية فجر الخميس، حسب شركة المياه التي أثنت على جهود وحدة شبكات المياه التابعة لمكتب خدمات غرب طرابلس، ومركز خدمات حي الأندلس، بالتعاون مع قسم النقل والصيانة التابع لإدارة التشغيل والصيانة طرابلس في منطقة غوط الشعال.

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