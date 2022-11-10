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روسيا تطالب بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 01:54 صباحا
روسيا تطالب بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت ليبيا بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمتها بأن أنشطتها «متحيزة ومسيسية»، معتبرة أن «إحالة الوضع في ليبيا في عام 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية كان خطأ».

جاء ذلك في كلمة نائب المندوب الدائم جورجي كوزمين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص النظر في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول التحقيق في الوضع في ليبيا.

موسكو: رفع تقارير الجنائية الدولية للمجلس إجراء شكلي مزعج
وقال كوزمين إن مجلس الأمن استمع، على مدار 11 عامًا، مرتين سنويًا إلى تقارير حول التحقيق في الوضع بليبيا، في حين «لم يحرز أي تقدم في هذا الاتجاه». وتابع أن التقرير الأخيرة جرى تقديمه إلى المجلس عشية اليوم، مما يستبعد إمكانية تحليله والتحضير لمناقشة موضوعية، معتبرًا أن المحكمة «لم تعد مترددة في إظهار أن رفع التقارير إلى المجلس هو مجرد إجراء شكلي مزعج».

ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية تعاملت في السياق الليبي مع مهمة «لا تتعلق بضمان العدالة على الإطلاق»، متحدثا عن أن «التلفيق السريع للاتهامات (الكاذبة) ضد القذافي في غضون ثلاثة أيام بمثابة وسيلة لتبرير أمام المجتمع الدولي قصف الناتو غير القانوني لليبيا، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين السكان المدنيين، ودمر الاقتصاد والصناعة والدولة ذاتها في هذا البلد الذي كان مزدهرًا في يوم من الأيام».

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روسيا: الجنائية الدولية ليس لديها ما تقدمه لليبيا
وأردف: «لقد حان الوقت لمجلس الأمن للنظر بجدية في تصحيح أخطاء الماضي وربما سحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية. من الواضح بالفعل أن المحكمة ليس لديها على الإطلاق ما تقدمه لهذا البلد. هذه الحالة لديها القليل من القواسم المشتركة مع معايير العدالة العالية».

لكن الدبلوماسي الروسي أشار إلى إحراز بعض التقدم على المسار السياسي، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن فرض قواعدها الخاصة على الليبيين، قائلاً: «نحن مقتنعون بأن الموافقة على مسودة الدستور المقبل وإجراء انتخابات وطنية على أساس شامل يجب أن تتم دون تدخل خارجي».

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