«اللواء 444 قتال» يضبط 3 مهربين ويصادر أسلحة وذخائر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، عن ضبط ثلاثة مهربين ومصادرة سيارتين وعدد من الأسلحة والذخائر وسط الصحراء.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه اشتبكت مع عدد من المهربين وسط الصحراء، قبل القبض على عدد منهم، ومصادرة أسلحة وذخائر، في إطار عملياتها لمنع المشبوهين والحد من ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر.

- «اللواء 444» يحبط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب مزدة

وأضاف أن «المفارز الصحراوية تواصل العمل، وتقطع مئات الكيلومترات يومياً في عمليات رصد وتتبُّع للمهربين والخارجين عن القانون».

ضبط أسلحة بحوزة مهربين بعد مطاردة بالصحراء (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط مهربين بعد مطاردة بالصحراء (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط مهربين بعد مطاردة بالصحراء (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)