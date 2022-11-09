وفد من رئاسة الأركان في طرابلس يتفقد الوحدات العسكرية ومرافق حامية بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وفد من رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية والمقار التابعة لحامية بني وليد العسكرية، في إطار عملية متابعة تهدف إلى دعمها وتطويرها والرفع من كفاءة منتسبيها، بحسب ما نشرته حامية بني وليد العسكرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وضم وفد رئاسة الأركان العامة، الذي زار حامية بني وليد، كلًا من رئيس هيئة العمليات اللواء ركن عبدالفتاح البلوق، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء ناجي التبو، ومدير إدارة الأشغال العسكرية العميد فوزي داير الليل، وعددًا من الضباط برئاسة الأركان العامة.

وكان في استقبال الوفد آمر حامية بني وليد العسكرية العميد امحمد الزروق، ومساعده العقيد ميلاد فرج ميلاد، ومدير عام مجمع بني وليد الصناعي «مجمع 51»، ومدير الثانوية الصناعية، ورئيس مكتب الاستخبارات العسكرية بالمدينة، وجمع من الضباط وضباط الصف بالحامية والوحدات العسكرية بالمدينة.

إطلاق خطة تطوير شاملة لحامية بني وليد خلال أيام

وقالت حامية بني وليد العسكرية إن وفد رئاسة الأركان العامة تفقد خلال الزيارة المقار التابعة للحامية، واستمع إلى شروح وافية بشأن أعمال الصيانة والتجهيز للمقار التي ستنطلق خلال الأيام القريبة المقبلة «ضمن خطة تطوير شاملة أعدتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تهدف إلى النهوض بالمؤسسة العسكرية، وتعزيز قدراتها وجاهزيتها».

- حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة

- الزروق: صيانة وتجهيز مقر حامية بني وليد قريبا

- آمر حامية بني وليد يبحث مع عدد من الضباط احتياجات الوحدات العسكرية بالمدينة

وأضافت الحامية أن جولة وفد رئاسة الأركان العامة التفقدية شملت أيضًا زيارة بعض مرافق الثانوية الصناعية ومجمع بني وليد الصناعي ومطار المدينة، مشيرة إلى أن رئيس هيئة العمليات اللواء عبدالفتاح البلوق أثنى ومرافقوه على الجهود التي تبذل من قبل العاملين في الحامية للرقي بالوحدات العسكرية في مختلف التخصصات الفنية والإنتاج الصناعي بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

تجهيز مطار بني وليد للرحلات المدنية

كما شدد رئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة على ضرورة الإسراع في صيانة وتجهيز مطار بني وليد للاستفادة منه في تسيير الرحلات المدنية والإسعاف الطائر.

وشكر آمر حامية بني وليد العسكرية العميد امحمد الزروق، وفد رئاسة الأركان على زيارته مقر الحامية، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية بالمدينة بمختلف وحداتها «تعتبر في بداية إعادة التأهيل من حيث التجهيز والتطوير والتدريب».

وأشار الزروق إلى أن كافة الإدارات والهيئات برئاسة الأركان العامة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الحامية والوحدات العسكرية ببني وليد، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بغية النهوض بكفاءة منتسبي الجيش الليبي وتطوير مهاراتهم الفنية والقتالية.

زيارة وفد رئاسة الأركان العامة في طرابلس إلى حامية بني وليد العسكرية، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)

زيارة وفد رئاسة الأركان العامة في طرابلس إلى حامية بني وليد العسكرية، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)

زيارة وفد رئاسة الأركان العامة في طرابلس إلى حامية بني وليد العسكرية، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)

زيارة وفد رئاسة الأركان العامة في طرابلس إلى حامية بني وليد العسكرية، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)

زيارة وفد رئاسة الأركان العامة في طرابلس إلى حامية بني وليد العسكرية، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)