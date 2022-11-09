حمودة: لا أدلة جنائية في وفاة المواطنين الليبيين في ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات الأولية تشير أن سبب وفاة المواطنين الإثنين في ماليزيا هو حالة تسمم ولا وجود أدلة على وقوع جريمة قتل.

وأضاف حمودة، في مؤتمر صحفي، أن جثامين المواطنين ستصل إلى أرض الوطن وتسلم إلى أهاليهم قبل يوم الجمعة، كما أن نتيجة التحاليل النهائية ستظهر غدًا.

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وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن السلطات في ماليزيا عثرت على جثتي طالبين ليبيين داخل شقتهما، وهما إسلام العجيلي وإسكندر الزوبي، حيث جرى فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الجريمة.