مجلس الأمن يشيد بجهود كريم خان ويدعو السلطات الليبية للتعاون مع «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، ليبيا إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لتنفيذ ولايتها لمكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير المساءلة والمساهمة في السلام.

وأشاد رئيس مجلس الأمن، في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي محكمة الجنايات الدولية في نيويورك، بعمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وفريقه، على تقديم التقرير الرابع والعشرين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وفقًا للقرار 1970، مرحبًا بزيارته الحالية إلى ليبيا التي يأمل المجلس أن تشكل خطوة إيجابية إلى الأمام على صعيد التعاون مع السلطات الليبية.

مجلس الأمن يشيد بخطوات مكتب المدعي العام

وأضاف أن رئاسة مجلس الأمن تدرك الخطوات التي اتخذها مكتب المدعي العام لتنفيذ استراتيجية العمل المجددة، فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، التي جرى عرضها في التقرير السابق، مرحبًا باتخاذ إجراءات ملموسة بالتعاون مع السلطات الليبية لتسريع جمع الأدلة واعتقال المشتبه بهم وتعميق المشاركة بشكل كبير مع المجتمعات المتضررة والضحايا ومجموعات الناجين ومنظمات المجتمع المدني.

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كما رحب، لأول مرة منذ بدء التحقيق في العام 2011، بحفاظ مكتب المدعي العام على وجود دائم في المنطقة، ما أدى إلى تعزيز قدرة المكتب على مواجهة التحديات العملية واللوجيستية والأمنية المرتبطة بالتحقيق بطريقة مرنة، معبرًا عن تقدير المجلس للدعم الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمكتب المدعي العام، وكذلك العمليات التي تجريها السلطات القضائية الليبية.

مجلس الأمن يكرر التزامه بدعم «الجنائية الدولية»

وكرر المجلس تأكيد مواصلة الامتثال لالتزاماته التعاونية بموجب نظام روما الأساسي، وتشجيع جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في الاضطلاع بولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وأعاد تأكيد دعم المجلس للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة يتم اللجوء إليها كملاذ أخير، مكررًا الالتزام بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها.

مؤتمر صحفي لرئاسة مجلس الأمن، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (تويتر)