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تشميع 3 صالونات نسائية وضبط وافدة مصابة بفيروس «بي» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 09:36 مساء
تشميع 3 صالونات نسائية وضبط وافدة مصابة بفيروس «بي» في سرت
سيارات دورية تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت، العميد جمعة أمبية، تشميع 3 صالونات تزيين نسائية في المدينة، وضبط وافدة مصابة بفيروس الكبد الوبائي «بي»، وذلك خلال جولة تفتيشية لدورية الوحدة النسائية التابعة لفرع الجهاز.

وقال أمبية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجولة التفتيشية لدورية الوحدة النسائية التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي بسرت استهدفت متابعة التزام صالونات التزيين النسائية العاملة داخل المدينة بالاشتراطات الصحية والقانونية من حيث النظافة والتراخيص، وجرى تشميع 3 صالونات تزيين نسائية بالشمع الأحمر لعدم توافر الشروط الصحية.

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وأضاف أمبية أنه جرى أيضًا ضبط إحدى العاملات الوافدات كانت مستأجرة صالون تزيين نسائي تعمل فيه، وهى مصابة بفيروس الوباء الكبدي «بي»، مشيرًا إلى إجراء التحاليل اللازمة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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