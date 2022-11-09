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الكبير: «المركزي» يعمل على الارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 09:05 مساء
الكبير: «المركزي» يعمل على الارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني
الكبير يتحدث أمام مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (المصرف المركزي)
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أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن المصرف يعمل على الارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني وتطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الذي يزور طرابلس صباح اليوم الأربعاء، وهي تمثل أول زيارة للمجلس لليبيا بعد غياب دام نحو خمس سنوات.

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وقال الكبير إن «الأزمات المركبة التي مرت بها ليبيا جعلت المصرف يعمل جاهدًا لضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة»، لافتًا إلى دعم «المركزي» «الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات».

جانب من اجتماع مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (المصرف المركزي)
جانب من اجتماع مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (المصرف المركزي)
جانب من اجتماع مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (المصرف المركزي)
جانب من اجتماع مجلس رجال الأعمال الليبي-البريطاني، الأربعاء 9 نوفمبر 2022 (المصرف المركزي)
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