«حكومة الوحدة» تمنح الإذن للتعاقد مع مكتب استشاري أميركي لتطوير إدارات مصلحة المطارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء منح الإذن لمصلحة الطيران المدني في التعاقد بالتكليف المباشر مع المكتب الاستشاري الأميركي (BLUE WAVES) لتنفيذ مشروع تطوير الإدارات بالمصلحة، بغرض رفع حالة الحظر الجوي عن ليبيا واستئناف الطيران عبر الأجواء الأوروبية.

وأضاف حمودة، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء منح الإذن لاعتماد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز مشروعات المواصلات (الأربعين) والإذن للجهاز بالتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة طريق (ودان- أبونجيم) بطول 90 كلم.

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وأوضح أن المجلس وافق على اعتماد محضر الترسية للجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني (الواحد والعشرين) ومنح الإذن للمصلحة بالتعاقد مع شركة (أيدوناف الكندية) (AERONAV) لتنفيذ مشروع توريد وتركيب منظومات مساعدات ملاحية (CVODME) لمطار أوباري المدني.