إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأربعاء، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و207 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

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استهلاك 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 800 مليون قدم مكعبة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 607 ملايين قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و83 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و82 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و28 مليون قدم لمصانع الإسمنت.