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خلال استقباله وفدا من التبو.. باشاغا يعد بزيارة قريبة إلى الكفرة وربيانة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 06:49 مساء
خلال استقباله وفدا من التبو.. باشاغا يعد بزيارة قريبة إلى الكفرة وربيانة
باشاغا متحدثا لوفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة خلال لقائهم في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بزيارة قريبة إلى بلديتي الكفرة وربيانة جنوب شرق ليبيا، وذلك خلال لقائه وفدًا من قبل التبو بالبلديتين بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن وفد قبائل التبو في بلديتي الكفرة وربيانة ضم ممثلين عن مجالسهما البلدية والحكماء والأعيان والمجتمع المدني ومديريات الأمن، مشيرًا إلى أن اللقاء حضره عضو مجلس النواب عبدالسلام شوها، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

وفد التبو يدعم باشاغا ومساعيه للم الشمل
وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الوفد أكدوا خلال اللقاء «دعمهم الكامل لرئيس مجلس الوزراء خاصة والحكومة المكلفة من مجلس النواب عامة، ومواقفه الشجاعة لفرض هيبة الدولة وسيادتها، ومساعيه للم الشمل وتحقيق السلام في كل أنحاء البلاد».

- باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة

وأشار إلى أن باشاغا استمع خلال اللقاء إلى مطالب وفد قبائل التبو وما تعانيه مناطقهم من مشاكل وصعوبات عديدة في جميع الجوانب الحياتية، لافتًا إلى أن الوفد قدم دعوة لباشاغا لزيارتهم في أقرب وقت ممكن.

باشاغا يؤكد دعم الحكومة لبلديتي الكفرة وربيانة
من جانبه، أعرب باشاغا عن سعادته بالدعوة، مؤكدًا أنه سيزور بلديتي الكفرة وربيانة «قريبًا وذلك للوقوف والاطلاع على ما تعانيه هذه البلديات» من مشكلات ونواقص، كما أكد دعم الحكومة لهم «بالإمكانات المتوفرة».

وتعهد باشاغا لوفد قبائل التبو ببلديتي الكفرة وربيانة بتوفير الدعم والقدرات اللازمة للجهات الأمنية لتمكينها من تحقيق وحفظ الأمن في هذه المناطق وكل المناطق الحدودية، باعتبارها ضمانًا لاستقرار البلاد ووحدتها، بحسب المكتب الإعلامي.

لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع وفد قبائل التبو من الكفرة وربيانة في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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