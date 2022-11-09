باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، على المشكلات والصعوبات التي تواجه جميع الجوانب الحياتية لقبائل التبو في بلديتي الكفرة وربيانة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا مع وفد من قبائل التبو في بلديتي الكفرة وربيانة ضم ممثلين عن مجالسهما البلدية والحكماء والأعيان والمجتمع المدني ومديريات الأمن، بمقر الحكومة بمدينة بنغازي، وحضور عضو مجلس النواب عبدالسلام شوها، ووزيري الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، والدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، وفق بيان صادر عن الحكومة.

- حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان

- أهالي ربيانة يطالبون بتمثيل مناسب للبلدية في البرلمان المقبل

وقدم الوفد دعوة إلى باشاغا لزيارتهم في أقرب وقت ممكن، فيما أكد الخير دعم حكومته لهم بالإمكانات المتوفرة مشددا على أن توفر الدعم والقدرات والأمن في هذه المناطق وكل المناطق الحدودية هو ضمان لاستقرار البلاد ووحدتها.

باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة، 9 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة، 9 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة، 9 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة، 9 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

باشاغا يلتقي وفد قبائل التبو في الكفرة وربيانة، 9 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)