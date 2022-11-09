«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى هادئ.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، الأربعاء، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن درجة حرارة سطح البحر لا تتجاوز 25 درجة، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج 1.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة.