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استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 11:00 صباحا
استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة
من حفل استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة، 8 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
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استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي وجدة السعودية عن طريق شركة «أويا» للطيران، على ما أعلنت بلدية بنغازي.

وقالت البلدية في بيان مقتضب، إن وكيل ديوانها شارك أمس الثلاثاء، في احتفال بهذه المناسبة حضره مندوبًا عن قوات القيادة العامة، ورئيس الفرع البلدي بنينا، ونائب مدير مطار بنينا والمدير العام لشركة «أويا» للطيران.

- الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية الليبية تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، الأحد، عبر مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان، إن رحلاتها إلى جدة «ستنطلق لنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا»، منوهة إلى أن الشركة «ستبدأ بأولى رحلاتها يوم الأحد 6 نوفمبر عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي»، كما نبهت شركة الخطوط الجوية الليبية بأنها ستعلن للمواطنين تباعًا عن مستجدات مواعيد وجداول رحلات العمرة.

من حفل استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة، 8 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
من حفل استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة، 8 نوفمبر 2022. (بلدية بنغازي)
استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة
استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة
استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وجدة
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