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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 9 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 10:34 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 9 نوفمبر 2022)
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أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، استمرار استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما لا تزال السحب تتكاثر على مناطق الخليج والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت، واحتمال ظهور ضباب الليلة صباح باكر الخميس، على بعض مناطق الساحل الممتد من الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب الليلة وصباح باكر الخميس، على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة ولا تتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة.

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