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بيانات المركزي: لا نفقات لـ«الرئاسي» ومجلس الدولة خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 01:58 صباحا
بيانات المركزي: لا نفقات لـ«الرئاسي» ومجلس الدولة خلال أكتوبر
صورة مركبة: رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (يمين)، رئيس المجلس الرئاسي (يسار)، مثر مصرف ليبيا المركزي (وسط)
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أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة اليوم الثلاثاء، عدم صرف أية نفقات للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر أكتوبر المنقضي، حيث بقي حجم الإنفاق للمؤسستين دون تغيير مقارنة بالبيان الصادرة الشهر الماضي.

وجاء في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أكتوبر المنقضي، تخصيص 544 مليونًا و865 ألفًا و224 دينارًا للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له، وهو نفسه المبلغ المذكور في البيان الصادر بتاريخ 5 أكتوبر عن الأشهر من يناير لنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 38 مليونًا و84 ألفًا و934 دينارًا، وهو أيضًا نفسه المبلغ المذكور في البيان الصادر بتاريخ 5 أكتوبر دون تغيير.

- «المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير إلى أكتوبر
- «المركزي»: 19.8 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
- «المركزي»: صرف 17 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري

134 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة خلال أكتوبر
لكن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها، أنفقت مليارًا و391 مليونًا و394 ألفًا و729 دينارًا ليبيًا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من بينها 134 مليونًا و616 ألفًا و380 دينارًا خلال شهر أكتوبر فقط، وذلك حسب بيان المصرف المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 774 مليونًا و403 آلاف و956 دينارًا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من بينها 700 ألف دينار فقط خلال شهر أكتوبر.

وإجمالًا، خصص مصرف ليبيا المركزي مليارين و748 مليونًا و748 ألفًا و843 دينارًا، نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أكتوبر المنقضي.

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