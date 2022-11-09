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شاهد في «هذا المساء»: خط اليونان الغازي.. ترضية برقة ومخاوف أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 12:32 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: خط اليونان الغازي.. ترضية برقة ومخاوف أنقرة
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على المشروع قيد الدراسة الذي كشفه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ويدور حول مد خط أنابيب غاز للربط مع اليونان، وآخر لمدينة دمياط المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

وأثار المشروع جدلاً حول إمكانية إنشائه بالتزامن مع التكهنات إزاء انعكاسات صراع الغاز على الداخل الليبي، الذي يشهد بطبيعة الحال صراعا على السلطة، ما يرشح لمزيد من الاقتتال حول النفوذ والسيطرة على الموارد.

وفتح البرنامج نقاشا حول المشروع وإمكانية تنفيذ وحدود الإمكانيات الليبية لحل أزمة الغاز التي تعانيها أوروبا في سياق الأزمة الأوكرانية والتفكير في التخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، وهو النقاش الذي شارك فيه كل من: الخبير النفطي محمد الشحاتي ورئيس قسم الاتفاقيات الدولية للسلطة البحرية الليبية فيصل منصر الجفال، والمحلل السياسي راقي المسماري.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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