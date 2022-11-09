المقريف يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بنات في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، مدرسة «مصعب بن عمير» للتعليم الأساسي بنات التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس، بعد تسلمها من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الذي تولى أعمال إنشائها.

حضر الافتتاح مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور، عبدالسلام الصغير، ومراقب التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس محمود الككلي، وعميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة سمية راشد، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري المكاتب بالمراقبة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

القدرة الاستيعابية للمدرسة

وتضم المدرسة 10 فصول دراسية، بقدرة استيعابية 600 طالبة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما تضم 6 مكاتب إدارية ومرافق أخرى (معمل حاسوب - معمل كيمياء - ملعب كرة قدم - ملعب كرة سلة - مقصف - مظلات - مسطحات خضراء).

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والأربعاء الماضي، 2 نوفمبر، افتتح المقريف، 5 مدارس جديدة، تضم 80 فصلًا دراسيًا بسعة إجمالية 3705 طلاب وطالبات، ثلاثة من هذه المدارس الجديدة «تعد ضمن 7 مدارس بالبلدية تضررت نتيجة حرب التحرير 2011».

في مداخلة مع برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد الماضي، طالب المقريف بتخصيص نسبة مئوية من باب التنمية من 25- 30% لوزارة التربية والتعليم، لتتناسب الزيادة في عدد الطلاب، الذي أصبح 2.5 مليون طالب وطالبة مقارنة بحوالي مليون طالب وطالبة في السابق.

مدرسة «مصعب بن عمير» للتعليم الأساسي بنات التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس (وزارة التربية والتعليم)

مدرسة «مصعب بن عمير» للتعليم الأساسي بنات التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس (وزارة التربية والتعليم)

مدرسة «مصعب بن عمير» للتعليم الأساسي بنات التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس (وزارة التربية والتعليم)

مدرسة «مصعب بن عمير» للتعليم الأساسي بنات التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس (وزارة التربية والتعليم)