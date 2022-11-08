إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «ديكود 39» الإيطالي تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع لربط شرق وغرب ليبيا، الذي تعتزم روما المشاركة في إنشائه.

وأفاد الموقع أن جهاز تنفيذ المشروع فتح مناقصة لتنفيذ المشروع حتى نهاية يناير 2023، ويبدأ من مصراتة بحوالي 400 كيلومتر حتى يصل إلى المعبر الحدودي في رأس جدير على الحدود مع تونس.

مشروع استراتيجي قيمته نحو أكثر من مليار يورو

ونقل الموقع عن نائب رئيس الوزراء، وزير البنى التحتية المستدامة والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، قوله إن الأمر يتعلق بمشروع محوري واستراتيجي قيمته نحو أكثر من مليار يورو.

وفي وقت سابق، قال سالفيني إن إيطاليا تعهدت منذ سنوات ببناء البنى التحتية في ليبيا، فيما يتعلق أحد المشاريع بتشييد الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات وقد يُقرِّب بين الأطراف المتنازعة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش، أكد خلالها أن «ليبيا بلد صديق لإيطاليا»، مشددًا على تعزيز التعاون في كل المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد فضلاً عن العمل على مكافحة الاتجار بالبشر.

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معاهدة الصداقة والشراكة بين البلدين

ومشروع الطريق السريع يأتي ضمن المشاريع التي تضمنتها معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي جرى توقيعها بين إيطاليا وليبيا في بنغازي في 30 أغسطس 2008.

وتعهدت إيطاليا في الفقرة 1 من المادة 8 من المعاهدة بتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية التي يجرى الاتفاق عليها بين البلدين في حدود 5 مليارات دولار.

والمشروع يندرج في أربعة أقسام، يمتد الأول من الشرق فيما يصل الجزء الرابع إلى غرب البلاد. وكانت المجموعة الإيطالية «وي بيلد» المتخصصة في الانشاءات فازت في عام 2013 بإنجاز الجزء الأول من المشروع الممتد لمسافة 440 كيلومترًا مقابل 960 مليون يورو.

ولم تبدأ أعمال البناء بسبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، والشكوك حول سلامة الأعمال وغياب التغطية اللازمة والزيادة الكبيرة في تكاليف مواد البناء.

وأوضح التقرير أن الجانب الليبي يشدد على أن العمل على إنهاء «الطريق السريع للسلام» جاهز للاستئناف مجددا، بينما سيقوم بإرساء المناقصة جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد- رأس إجدير.