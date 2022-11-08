«المركزي»: صرف 17 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 17 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أكتوبر المنقضي، نشره المصرف المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأفاد المركزي بأن المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط البالغة 17 مليار دينار، جرى توزيعها بواقع 8.5 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث.

وأظهرت بيانات ليبيا المركزي تسجيل إيرادات عامة بقيمة 92.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، مقابل إنفاق 71.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها.