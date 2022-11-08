أعضاء المجلس البلدي ترهونة يؤدون القسم القانوني أمام الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى أعضاء المجلس البلدي ترهونة المنتخبون، اليوم الثلاثاء، القسم القانوني أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة.

وجرت مراسم أداء القسم القانوني بحضور كل من وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

الدبيبة يعد بحلحلة المشاكل الأساسية في ترهونة

وأكد الدبيبة لأعضاء المجلس البلدي خلال لقائه معهم «على ضرورة العمل الجاد والمهني من أجل تقديم الخدمات لأهالي ترهونة، وللمدينة التي عانت الكثير خلال السنوات الماضية» وفق منصة «حكومتنا».

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وأضافت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة نقل عن طريق أعضاء المجلس البلدي ترهونة تحياته لسكان البلدية، واعدًا بالعمل مع وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي المنتخب على حلحلة المشاكل الأساسية التي تعانيها المدينة.

النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، أمس الإثنين، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة، التي تنافست فيها 6 قوائم انتخابية، وحلت قائمة «الهلال» في المرتبة الأولى بعدد من الأصوات بلغ 2688 صوتًا، تلتها قائمة «السلام» التي نالت 2547 صوتًا.

وأظهرت بيانات نشرتها اللجنة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بلوغ عدد المقترعين في انتخابات المجلس البلدي ترهونة 10 آلاف و527 مقترعًا، في حين كان عدد الناخبين المسجلين 25 ألفًا و496 ناخبًا.

عميد المجلس البلدي ترهونة يؤدي القسم القانوني أمام الدبيبة، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

مراسم أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي ترهونة أمام الدبيبة، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

مراسم أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي ترهونة أمام الدبيبة، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)