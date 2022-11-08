المنفي يعود إلى ليبيا بعد مشاركته في قمة المناخ «كوب27» بشرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 لتغير المناخ «كوب27» الذي تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ المصرية.

وألقى المنفي اليوم كلمة ليبيا أمام المؤتمرالعالمي، نبه فيها إلى حساسية ليبيا للتغيرات المناخية؛ حيث بدأ شح مياه الأمطار، وتراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة ينذر بموجات جفاف حادة، تزداد وتيرتها مع الوقت، كنتيجة لزيادة جفاف وملوحة التربة، وانخفاض خصوبتها بفقدان التربة السطحية، وتبخر المسطحات المائية الناتجة عن الأمطار الموسمية بوتيرة غير مسبوقة.

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وأرجع المنفي ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزحف الرمال والتصحر، فضلا عن انحسار الغطاء النباتي، الأمر الذي يؤثر على النشاط الرعوي وإنتاج الغذاء كمًا وكيفًا، منبهًا إلى أن ليبيا هي من أكبر الدول المهددة من ارتفاع منسوب البحار، حيث تمتلك أطول ساحل لبلد أفريقي على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد بـأكثر من 1770 كيلومترًا، ويمثل هذا الشريط الساحلي موطنًا لأكثر من 95% من السكان.