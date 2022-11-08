نائب الرئيس التركي يتابع مع الدبيبة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «لمتابعة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين»، وفق منصة «حكومتنا».

وأضافت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أوقطاي نقل للدبيبة خلال المكالمة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدبيبة وكافة الشعب الليبي، دون تفاصيل أخرى.

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وعززت تركيا أخيرًا علاقاتها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي وقعت معه اتفاقيتين جديدتين للتعاون العسكري يوم 25 أكتوبر الماضي في إسطنبول، وذلك بعد أيام من توقيع ثلاث مذكرات تفاهم جديدة للتعاون في مجالات الهيدروكربونات والإعلام والدفاع خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس في 3 أكتوبر.