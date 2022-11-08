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بليحق: مجلس النواب يقر تعديلات قانون التأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 07:57 مساء
بليحق: مجلس النواب يقر تعديلات قانون التأمين الصحي
من جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، 7 نوفمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون التأمين الصحي، بالإضافة إلى مناقشة أربعة قوانين أخرى لا تزال محل المراجعة والتعديل.

مشروع قانون المرتبات الموحد
وأوضح بليحق، في بيان، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، حيث ناقش عددًا من مشاريع القوانين، وطالب اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي جرى إقرارها في جلسة سابقة بشأن قانون المرتبات الموحد لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات.

مشروع قانون الأمن الداخلي
كما طالب المجلس اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حوله، ليجري عرضه خلال الجلسة المقبلة.

- انطلاق جلسة مجلس النواب لمناقشة عدد من مشاريع القوانين

مشروعا قانون النقابات والشباب والرياضة
ولفت إلى أن المجلس ناقش أيضًا مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب والرياضة اللذين جرى عرضهما في جلسة أمس واليوم، وترك المجال للأعضاء لمزيد من الاطلاع والملاحظات حول مشاريع القوانين ليجري طرحهما في الجلسة المقبلة.

مراجعة مخصصات لجنة إعادة الإعمار بنغازي
وناقش المجلس في جلسته اليوم أيضًا نتائج أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي، وقرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أوجه صرف الأموال المخصصة للجنة.

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