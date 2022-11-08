بليحق: مجلس النواب يقر تعديلات قانون التأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون التأمين الصحي، بالإضافة إلى مناقشة أربعة قوانين أخرى لا تزال محل المراجعة والتعديل.

مشروع قانون المرتبات الموحد

وأوضح بليحق، في بيان، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، حيث ناقش عددًا من مشاريع القوانين، وطالب اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي جرى إقرارها في جلسة سابقة بشأن قانون المرتبات الموحد لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات.

مشروع قانون الأمن الداخلي

كما طالب المجلس اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حوله، ليجري عرضه خلال الجلسة المقبلة.

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مشروعا قانون النقابات والشباب والرياضة

ولفت إلى أن المجلس ناقش أيضًا مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب والرياضة اللذين جرى عرضهما في جلسة أمس واليوم، وترك المجال للأعضاء لمزيد من الاطلاع والملاحظات حول مشاريع القوانين ليجري طرحهما في الجلسة المقبلة.