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«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير إلى أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 05:33 مساء
«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير إلى أكتوبر
المصرف المركزي جدد التأكيد على استمرار جهوده بشأن تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية بشأن الإيرادات والإنفاق. (المصرف المركزي)
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أظهر أحدث بيانات مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت اليوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 92.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، مقابل إنفاق 71.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في البيان الشهري لمصرف ليبيا المركزي للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر الماضي، والذي جدد فيه المصرف التأكيد على استمرار جهوده بشأن تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

مصادر الإيرادات
وكشفت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 11.9 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 788 مليون دينار.

- «المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

في حين بلغت إيرادات الجمارك 151 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 175 مليونًا، وإيرادات أخرى 634 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

تفاصيل الإنفاق
أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 32.6 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) بنحو 7.4 مليار دينار.

أما الدعم (الباب الرابع) فقد أنفق عليه 14.1 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 17 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

فيما لم يزد الإنفاق على التنمية (الباب الثالث) عن 550 مليون دينار، منها 144 مليونًا لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بجانب منح للطلبة التي أحيلت للسفارات الليبية بالخارج.

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