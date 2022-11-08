تحذيرات أميركية لـ«ستراتفور».. الغاز والتدخل الخارجي في ليبيا ينذران بمزيد من الاقتتال والحصار النفطي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يحذِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي «ستراتفور» من سعي دول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز قضاياها الخاصة، مما يعقد في نهاية المطاف من مهمة إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا ويحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الحصار النفطي في المستقبل.

واستحضر المركز الذي يعد أحد الأذرع البحثية للاستخبارات الأميركية في ورقة بحثية لتوقعاته نُشرت اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مطلع نوفمبر، التي قال فيها لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن المؤسسة تدرس جدوى إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية، وذلك بجانب الخط الحالي الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

فرص بناء خط أنابيب بين ليبيا واليونان

ولن تؤدي خطوط الأنابيب التي تربط ليبيا باليونان أو مصر إلى تكامل أفضل لقطاع الغاز الطبيعي في شمال أفريقيا داخليًا فحسب؛ بل ستزيد من وصول الموردين الإقليميين إلى السوق الأوروبية - وهو أمر أصبح جذابًا بشكل متزايد حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع وارداته من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا.

لكن في رأي «ستراتفور» من غير المرجح أن يجري بناء خطوط الأنابيب دون مصالحة سياسية واسعة بين خصوم ليبيا، والتي تبدو غير مطروحة على الطاولة في المستقبل المنظور.

ما وراء تصريح بن قدارة بشأن انضمام ليبيا لمنتدى غاز المتوسط؟

وخلال المقابلة الصحفية أيضا، ألمح بن قدارة إلى أن ليبيا يمكن أن تنضم أيضا إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وهو هيئة مقرها مصر تحاول تسهيل تطوير البنية التحتية للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي اليوم السابق، أعلن بن قدارة في مؤتمر للطاقة في أبوظبي أن المؤسسة الوطنية للنفط توصلت إلى اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقل غاز في غرب ليبيا، فضلا عن صفقة منفصلة مع كل من «إيني» وشركة «بي بي» البريطانية لتطوير حقل غاز بحري في البحر الأبيض المتوسط.

ويفسر المركز الأميركي ملاحظات بن قدارة بأنها محاولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لتنأى بنفسها عن الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليًا، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعد أقل من شهر من إعادة تأكيد تركيا على اتفاق 2019 المثير للجدل مع حكومة الوحدة الوطنية لترسيم حدود بحرية صغيرة بين ليبيا وتركيا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استخدمت أنقرة الاتفاقية لتبرير مطالبها الأوسع في البحر المتوسط ورفض اتفاق مماثل بين اليونان ومصر.

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في المقابل، تعارض كل من القاهرة وأثينا بشدة اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية وتركيا، والتي إذا جرى الاعتراف بها دوليا، ستجعل من المستحيل على اليونان ومصر أن يكون لهما حدود بحرية خاصة بهما كما يوضح «ستراتفور».

وأشار التقرير الأميركي إلى رفض قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر الذي يعتقد أيضا أن له علاقة وثيقة مع بن قدارة بالصفقة سابقا أيضا، وكذلك رفضت شخصيات سياسية بارزة أخرى في شرق ليبيا الخطوة.

موقف مؤسسة النفط من الاتفاق الجديد بين حكومة الوحدة وتركيا

ويعتقد المصدر ذاته بأن اقتراح خطوط أنابيب جديدة لمصر واليونان، يبدو أن بن قدارة يحاول أن يربط بشكل فعال بين مؤسسة النفط الوطنية - أهم كيان للنفط والغاز في ليبيا - بشكل وثيق مع مصر واليونان. ويشار إلى ذلك أيضا من خلال اقتراح بن قدارة بالانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط ، الذي أنشأته في البداية قبرص ومصر واليونان والإمارات العربية المتحدة كوسيلة للرد على المطالبات البحرية الأوسع لتركيا وتعزيز تطوير الغاز الطبيعي الخاص بها.

وللعلم كان لدى تركيا في الأصل اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الوطني، والتي لم يعد لها حضور منذ العام 2021 عندما جرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأدى حل الحكومة السابقة لصالح حكومة الوحدة الوطنية إلى ترك وضع اتفاق 2019 في طي النسيان حتى مع قيام تركيا بتنمية العلاقات مع قادة طرابلس الجدد، الأمر الذي مكّن أنقرة في نهاية المطاف من إعادة تأكيد اتفاقية الحدود الشهر الماضي.

دوافع تركيا من توقيع الاتفاق جديد مع حكومة الوحدة الوطنية

وفي أكتوبر، وقّعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية أيضا اتفاقية تسمح لتركيا باستكشاف احتياطيات النفط والغاز البحرية في المياه الليبية. ويرجح المركز الأميركي أن تكون أي أنشطة استكشاف فعلية تنفذها تركيا قبالة السواحل الليبية مدفوعة بالرغبة في إثبات شرعية اتفاقها البحري مع حكومة الوحدة الوطنية، وربما استكشاف الاحتياطيات بالقرب من الحدود التي أنشأتها تلك الاتفاقية.

وبالنسبة لمنتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، قد يكون خط الأنابيب عبر ليبيا مرغوبا لأنه يتجنب بعض التحديات السياسية المرتبطة بخط أنابيب «ايست ميد» المقترح من مصر إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، والذي تقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار وقد لا يكون مربحا وفق «ستراتفور». وعلى النقيض من ذلك، فإن خط الأنابيب الجديد الذي يمر عبر ليبيا سيكون في الغالب على الشاطئ - مما يجعل بناؤه أسهل وأرخص. كما يمكن أن تساعد أيضا البنية التحتية الحالية التي تستخدمها ليبيا بالفعل لنقل الغاز عبر أراضيها وضخها إلى صقلية عبر خط أنابيب «غرين ستريم».

استراتيجية دول شرق المتوسط في ليبيا

ومع ذلك يواصل المركز الأميركي محذرا من خلق استراتيجية دول شرق البحر المتوسط، الانقسامات السياسية في ليبيا والمزيد من الحواجز أمام توحيد البلاد على المدى الطويل وتحافظ على هشاشة إنتاج النفط.

ومن بين الاتفاقات بين الحكومات الأجنبية والفاعلين السياسيين الليبيين- مثل تلك التي لدى تركيا مع السلطات في طرابلس، يقلل المركز الأميركي من احتمالية تحقيق سلام دائم في ليبيا التي مزقتها الحرب من خلال تحفيز الجهات الفاعلة الخارجية على تعطيل محادثات السلام أو إبطائها إذا بدأت في التوجه في اتجاه قد يهدد تلك الاتفاقات.

ولضمان أن أي اتفاق مستقبلي لتقاسم السلطة في ليبيا لا يهدد مصالحهما، يجري دفع دول مثل تركيا ومصر لتعميق دعمها للقادة في طرابلس وشرق ليبيا، على التوالي، الذين تحالفوا معهم.

وتركيا، على سبيل المثال، من غير المرجح أن تدعم اتفاق سلام ينتج عنه حكومة ليبية موحدة التي من المحتمل أن ترفض الاتفاقية البحرية لعام 2019. وفي مواجهة ضغوط من أنقرة (حليفها الرئيسي الوحيد تقريبا)، من المرجح أن تتبنى حكومة الوحدة الوطنية موقفا ثابتا بشأن القضايا التي تهم تركيا في أي مفاوضات مستقبلية.

وبالإضافة إلى عملية السلام، فإن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يهدّد أيضا بتعطيل صادرات البلاد من النفط والغاز. مثلما حدث مرات عدة بوقف صادرات الطاقة من شرق ليبيا لأسباب سياسية، ويمكن لتلك الأطراف فعل ذلك مرة أخرى إذا بدأت تركيا في استكشاف احتياطيات النفط والغاز البحرية كجزء من اتفاقها الجديد مع حكومة الوحدة.